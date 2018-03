US-Präsident Donald Trump will offenbar einige Länder von den geplanten Schutzzöllen auf Stahl und Aluminium ausnehmen. Nach Angaben des Wirtschaftsberaters Peter Navarro sollen die Nachbarländer Mexiko und Kanada zunächst eine 30-tägige Schonfrist erhalten. Mit beiden Ländern verhandeln die USA über das Freihandelsabkommen Nafta, in dem dann möglicherweise eine Verlängerung vereinbart werden könnte. Trump hatte am Montag angedeutet, Voraussetzung sei, dass ein "neues und faires" Abkommen unterzeichnet werde.