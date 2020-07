Lightfood bezog sich auch auf Entwicklungen in Portland im US-Bundesstaat Oregon. Dort sind bereits Sicherheitskräfte des Bundes gegen den erklärten Willen der Stadt im Einsatz. Gegen das teils brutale Vorgehen der Bundestruppen sind mehrere Klagen anhängig, darunter auch von der Justizministerin des Bundesstaates. Lightfood sagte, was sich in Portland nach der Entsendung der Bundesbeamten abgespielt habe, sei nicht Demokratie, sondern Tyrannei und Diktatur.

Deutungsstreit über Anti-Rassismus-Proteste

Seit dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd durch einen Polizisten Ende Mai gibt es in zahlreichen Städten Demonstrationen. Immer wieder kam es dabei auch zu Ausschreitungen. Der Republikaner Trump wirft den Demokraten vor, Großstädte protestierenden "Anarchisten" und Gewalttätern zu überlassen. Die Bürgermeister und Gouverneure vor Ort machten sich mit der "extrem linken Bewegung" zur "Zerschlagung" der Polizeibehörden gemein, sagte Trump. Das ebenfalls von den oppositionellen Demokraten regierte Chicago nannte er "schlimmer als Afghanistan".