Die angestrebte Mission solle einen Beitrag zur Stabilität in Nordostsyrien leisten. Jeffrey hat dem Bericht nach sein Anliegen bereits mit Regierungsvertretern in Berlin erörtert. "Die Deutschen überlegen, was sie machen können", sagte er. "Vielleicht stellen sie Bodentruppen. Aber es kann auch zivile, finanzielle oder eine andere Art von militärischer Unterstützung sein."