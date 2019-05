Inmitten laufender Handelsgespräche mit China haben die USA die Sonderzölle auf chinesische Importe mehr als verdoppelt. Kurz nach Mitternacht Ortszeit in Washington trat die Anhebung der Sonderabgaben auf Einfuhren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar in Kraft. Auf chinesische Produkte aus 5.700 Kategorien fallen demnach 25 Prozent Zollgebühren an - statt der bisherigen zehn Prozent.

Chinas Chefunterhändler Liu He kritisierte kurz vor Inkrafttreten der Zollerhöhungen, dies sei weder gut für China noch für die USA oder den Rest der Welt. Ein Sprecher des Handelsministeriums in Peking äußerte die Hoffnung, die bestehenden Probleme durch Kooperation und Konsultationen lösen zu können. Zugleich kündigte er an, China werde notwendige Gegenmaßnahmen ergreifen. In Deutschland wären insbesondere Autobauer wie BMW und Daimler von chinesischen "Gegenzöllen" betroffen. Viele ihrer Lieferungen nach China kommen aus Werken in den USA.