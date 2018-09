Der Handelsstreit zwischen China und den USA verschärft sich drastisch. US-Präsident Donald Trump verhängt zusätzliche Zölle auf chinesische Importe mit einem Volumen von rund 200 Milliarden Dollar. Das ist die Hälfte aller Warenimporte aus China und Trumps bisher größter Schlag in dem seit Juli schwelenden Handelsstreit. Wie die US-Regierung in Washington mitteilte, soll die erste Stufe der neuen Zölle kommende Woche Montag in Kraft treten und zehn Prozent betragen. Zum Beginn des nächsten Jahres sollen die Zölle dann auf 25 Prozent steigen.