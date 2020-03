Vor allem Biden katapultierte sich mit den Ergebnissen zurück auf die Favoritenrolle als Präsidentschaftsbewerber der Demokraten. Der 77-Jährige gewann in mindestens neun von 14 Bundesstaaten, darunter laut Prognosen auch im wichtigen Staat Texas. Er sagte noch in der Nacht zu Mittwoch: "Sie haben mich noch nicht beerdigt, ich bin nicht tot." Nach den Ergebnissen in den vergangenen Wochen war Biden teilweise schon abgeschrieben wurden – nun hat er gute Chancen, doch noch von den Demokraten als Herausforderer von US-Präsident Donald Trump ins Rennen geschickt zu werden.