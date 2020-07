In den USA studierende Deutsche haben die Bundesregierung um Unterstützung gegen eine drohende Ausweisung gebeten. In einem Brief an Bundesaußenminister Heiko Maas bitten sie, "im Sinne der europäischen und internationalen Studierendenschaft in den USA den jüngsten Visabestimmungen der US-Regierung entschieden entgegenzutreten". Der Brief, der auch an Botschafterin Emily Haber in Washington und an Mitglieder des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag ging, ist von 100 derzeitigen, künftigen und früheren deutschen Studentinnen und Studenten unterzeichnet.