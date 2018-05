US-Botschafter Deutsche Firmen sollen Iran-Geschäfte zurückfahren

Grenell ist ein enger Vertrauter von Trump. Er hatte sein Amt in Berlin erst gestern offiziell angetreten. Er überreichte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier offiziell sein Beglaubigungsschreiben. Die US-Botschaft in Berlin ist damit nach 15 Monaten wieder regulär besetzt.

Der Maschinenbauerverband VDMA sieht nun die iranische Führung am Zuge. Sie müsse entscheiden, ob sie am Abkommen auch ohne die USA festhalte. So lange die EU ihre Sanktionen nicht wieder aktiviere, sei ein legales Iran-Geschäft für die deutsche Wirtschaft grundsätzlich weiterhin möglich.