Electoral College Der Präsident der USA wird nicht direkt, sondern über sogenannte Wahlleute gewählt. Dabei hat jeder Bundesstaat je nach Einwohnerzahl eine bestimmte Anzahl von Wahlleuten – von drei zum Beispiel in Alaska und Vermont bis zu 55 in Kalifornien. Im sogenannten Electoral College geben die Wahlleute ihre Stimme ab. Mit Ausnahme von Maine und Nebraska stimmen alle Wahlleute nach dem Prinzip "The Winner takes it all" für den Sieger im jeweiligen Bundesstaat. Abweichungen durch sogenannte treulose Wahlpersonen sind zwar prinzipiell möglich, kommen aber selten vor und waren in den letzten 200 Jahren nie wahlentscheidend.