Inmitten der Spannungen am Persischen Golf verstärken die USA ihre Militärpräsenz in der Region. Erstmals seit 2003 schickt Washington wieder Soldaten nach Saudi-Arabien.

US-Verteidigungsminister Esper (Archivbild) hat die Truppenverlegung bereits genehmigt. Bildrechte: dpa-Bildfunk

Der amtierende US-Verteidigungsminister Mark Esper genehmigte am Freitag (Ortszeit) die Verlegung von Truppen und Militärmaterial in das Königreich. Der Schritt stelle eine "zusätzliche Abschreckung" im Angesicht glaubwürdiger neuer Bedrohungen dar, erklärte sein Ministerium. Das US-Zentralkommando Centcom teilte am Abend mit, der Schritt diene als zusätzliche Abschreckungsmaßname und dazu, die Streitkräfte und Interessen der USA in der Region vor Bedrohungen zu schützen.