Das Pentagon hatte bereits 2017 die Grundlage für die Entwicklung eines mobilen landgestützten Systems gelegt. Aus Washington hieß es damals, die Forschungspläne dafür seien eine Botschaft an Russland, sich wieder an den Vertrag zu halten.



Vertreter des Pentagons betonten in den vergangenen Wochen immer wieder, dass es sich um ein konventionelles System handele, nicht um ein nukleares. Experten weisen allerdings darauf hin, dass es technisch einfach sei, ein konventionelles System zu einem nuklearen zu machen: Es müssten lediglich die Sprengköpfe ausgetauscht werden.