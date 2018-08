Handelsstreit mit China USA erheben weitere Sonderzölle

Der Handelskonflikt zwischen China und den USA geht in die zweite Runde: Washington will am 23. August neue Sonderzölle in Höhe von 25 Prozent auf Waren im Wert von rund 16 Milliarden Dollar erheben. Die Liste mit betroffenen Produkten sei fertiggestellt worden, teilte der Handelsbeauftragte von US-Präsident Donald Trump, Robert Lighthizer, mit.