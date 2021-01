Verteidigen die Republikaner ihre knappe Mehrheit, können sie etwa Gesetzesvorhaben vom neu gewählten US-Präsidenten Joe Biden verhindern. Der Bundesstaat im Südosten der USA ist traditionell konservativ geprägt. Seit 1992 konnte sich hier kein demokratischer Präsidentschaftskandidat mehr durchsetzen. Nach der jüngsten Wahl vom 3. November musste jedoch in Georgia neu ausgezählt werden, weil das Ergebnis so knapp war. Damals dauerte es eine Woche, bis klar war, dass Biden mit einem Vorsprung von nur 11.779 Stimmen gegen Donald Trump gewonnen hat.

Trump hat bis heute seine Niederlage gegen Biden nicht anerkannt. Trotz gescheiterter Klagen und Zurechtweisungen von Beamten behauptet er, dass es einen Weg gebe, Biden den Einzug ins Weiße Haus zu verwehren. Auch bei der Stichwahl für den Senat zieht Trump nun die Rechtmäßigkeit der Wahlen in Georgia in Zweifel. Unter Republikanern ist Trumps Verhalten umstritten. Selbst der eigentlich Trump-treue Mitch McConnell wandte sich zuletzt gegen die Störaktion und erkannte Bidens Sieg nach langem Zögern an.