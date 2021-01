Das Repräsentantenhaus kommt am Dienstag (9 Uhr Ortszeit/15 Uhr MEZ) erneut zusammen. Es wird erwartet, dass es sich dann erneut mit der Resolution befasst und darüber entscheidet. Der Demokrat Jim McGovern erklärte hingegen, eine Abstimmung könnte am Mittwoch erfolgen. Da die Demokraten die Mehrheit in der Kammer haben, dürfte die Resolution spätestens dann verabschiedet werden. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hatte Pence bereits in den vergangenen Tagen zur Absetzung Trumps aufgefordert.