US-Präsident Donald Trump nach der Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran am 8. Mai im Weißen Haus.

US-Präsident Donald Trump nach der Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran am 8. Mai im Weißen Haus.

US-Präsident Donald Trump nach der Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran am 8. Mai im Weißen Haus. Bildrechte: dpa

Nach Aufkündigung des Atomabkommens US-Sanktionen gegen den Iran: Welche gibt es?

Hauptinhalt

Die USA wollen sich in den kommenden Monaten aus dem Atomabkommen mit dem Iran zurückziehen und die Sanktionen gegen das Land wieder aufnehmen. Doch was heißt das konkret? Hier die Kernpunkte des Memorandums, das US-Präsident Donald Trump am 8. Mai vorlegte: