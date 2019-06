Mehrere andere Staaten und internationale Organisationen hielten sich mit Schuldzuweisungen ausdrücklich zurück. UN-Generalsekretär Antonio Guterres forderte eine genaue Untersuchung der Vorfälle. Auch die EU gab sich in Sachen Schuldzuweisungen vorsichtig. "Wir sind dabei, die Lage zu bewerten und Informationen zu sammeln", sagte ein EU-Beamter in Brüssel.

Auch der frühere deutsche Botschafter in Washington, Jürgen Chrobog, äußerte Zweifel an den Schuldzuweisungen der USA. Für eine Täterschaft des Iran gebe es keine Beweise, sagte Chrobog dem "Deutschlandfunk". Er halte die Iraner inzwischen "für vernünftiger, für berechenbarer" als die USA, sagte der Ex-Diplomat.

In iranischen Hoheitsgewässern im Golf von Oman sollen die mutmaßlichen Angriffe stattgefunden haben. Bildrechte: OpenStreetMap contributors

Bei den beiden Zwischenfällen nahe der Küste des Irans waren am frühen Donnerstagmorgen zwei Öltanker beschädigt worden. Der norwegische Tanker "Front Altair" geriet nach Explosionen in Brand. Seine Reederei schloss am Samstag ein mechanisches oder menschliches Versagen als Explosionsursache aus. Was die Detonation tatsächlich ausgelöst habe, sei nach wie vor unbekannt und werde untersucht.