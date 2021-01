So schnell findet man sich, auf der Suche nach der Macht, in der falschen politischen Ecke wieder. Mike Pompeo ist nicht der Einzige, der diese Erfahrung macht. Rudy Giuliani, der einst legendäre Bürgermeister, der New York City wieder zu einer lebenswerten Stadt machte, hat seine beträchtliche politische Reputation verspielt. Er ließ sich zum juristischen Handlanger jenes Mannes machen, der ihm einst das Amt des Außenministers versprach und sein Versprechen dann nicht hielt.