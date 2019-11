Das Pariser Klimaabkommen Das Pariser Klimaabkommen trat am 4. November 2016 in Kraft. In den ersten drei Jahren war es für keinen der Unterzeichnerstaaten möglich, aus dem Vertrag auszusteigen. Formal kann der Ausstieg also erst am 4. November 2020 erfolgen – einen Tag nach der US-Präsidentschaftswahl. Ziel des Klimaabkommens ist es, die Erderwärmung auf unter zwei Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen.