Die Abstimmung über das Polizeigesetz war aber wegen mutmaßlicher Angriffspläne auf das Kapitol vorgezogen worden. Nach Informationen von US-Geheimdiensten planten Extremisten, in das Gebäude einzudringen. Befürchtungen vor neuer Gewalt am 4. März gibt es schon seit Wochen. Der Tag hat historische Bedeutung in den USA. Bis ins Jahr 1933 wurden US-Präsidenten an diesem Tag vereidigt. Nach der Abwahl des früheren US-Präsidenten Donald Trump hatten Anhänger am 6. Januar das Kapitol gestürmt und dort Chaos angerichtet.