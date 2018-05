Rolle rückwärts, Salto nach vorne Treffen von Trump und Kim doch möglich

Erst am Donnerstag sagte Donald Trump das geplanten Gipfeltreffen mit Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un ab. Nur einen Tag später hat der US-Präsident eine Zusammenkunft wieder in Aussicht gestellt. Das Treffen könne womöglich doch wie geplant am 12. Juni stattfinden, erklärte Trump in Washington. Nordkorea zeige sich in gegenwärtigen Gesprächen sehr interessiert an dem Treffen, so der US-Präsident.