US-Präsident Donald Trump hat eine Verschärfung der Waffengesetze angekündigt. Er habe das Justizministerium beauftragt, ein Verkaufsverbot für "bump stocks" auszuarbeiten, sagte Trump. Die Aufsatzvorrichtungen ermöglichen es, halbautomatische Gewehre fast ebenso wie vollautomatische zu nutzen - mit ständig durchgedrücktem Finger am Abzug kann ein Schütze so Dauerfeuer abgeben. Trump sagte, der Ministeriumsentwurf werde schon "sehr bald" vorliegen.

In den USA legal erhältlich: Das halbautomatische Gewehr AR-15. Bildrechte: dpa

Präsidentensprecherin Sarah Sanders erklärte zudem, Trump unterstütze die Bemühungen im Kongress, ein landesweites Vorstrafen-Register zu verbessern. Das Register soll die Abgabe von Waffen an Vorbestrafte verhindern, hat aber große Schlupflöcher.



Auch wird Sanders zufolge ein Mindestalter für den Kauf von Sturmgewehren des Typs AR-15 diskutiert. Mit einer solchen Waffe hatte ein Jugendlicher vor einer Woche an einer Schule in Florida 17 Menschen getötet.