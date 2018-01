US-Präsident Donald Trump ist nach Angaben seines Leibarztes im Weißen Haus kerngesund. Bei der Untersuchung vergangenen Freitag habe Trump körperlich und geistig sehr gut abgeschnitten, sagte Doktor Ronny Jackson am Dienstag in Washington. Für einen Mann seines Alters sei der Präsident in bemerkenswert und ungewöhnlich gutem Zustand.

Jackson: Auch zweite Amtszeit denkbar

Buch schildert Trump als geistig instabil

Das kürzlich veröffentlichte Buch über Trump befeuerte Spekulationen über dessen vermeintlich miserablen Geisteszustand. Bildrechte: dpa Das kürzlich veröffentlichte Buch "Fire and Fury" des Journalisten Michael Wolff hatte zuletzt Spekulationen über Trumps Gesundheitszustand angefacht. Ausführlich zeichnet Wolff darin das Bild eines geistig instabilen Staatschefs. Dabei zitiert er wichtige Mitarbeiter im Weißen Haus, die Zweifel an Trumps Eignung für das Präsidentenamt äußern.



Zudem hatte eine teils undeutliche Aussprache des Präsidenten bei jüngsten öffentlichen Auftritten zu allerlei Mutmaßungen geführt. Das Nuscheln und der gelegentliche Griff nach einem Wasserglas habe jedoch an einer Medikation gelegen, die den Mund ausgetrocknet habe, erklärte nun Jackson.

Body-Mass-Index lässt zu wünschen übrig

Dem Arzt zufolge nimmt Trump neben Aspirin auch einen Cholesterinsenker und ein Mittel gegen Haarverlust. Dass der US-Präsident trotz seines bekanntermaßen hohen Konsums an Fastfood und Cola so gute Gesundheitswerte habe, liege an dessen Genen. Auch komme ihm zugute, dass er sein ganzes Leben auf Tabak und Alkohol verzichtet habe.