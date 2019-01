US-Präsident Donald Trump hat die Lage an der Grenze zu Mexiko als "humanitäre und Sicherheitskrise" bezeichnet und erneut 5,7 Milliarden US-Dollar für den Bau einer umstrittenen Grenzmauer verlangt. In einer Rede an die Nation, die von zahlreichen TV-Kanälen in den USA übertragen wurde, forderte Trump am Dienstagabend Ortszeit die oppositionellen Demokraten dazu auf, ihre Blockade gegen die Finanzierung zu beenden. "Wie viel Blut müssen wir noch vergießen, bevor der Kongress seine Arbeit macht?", sagte Trump.