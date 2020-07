Ein Gilead-Sprecher wollte sich am Mittwoch nicht dazu äußern, ob durch die Vereinbarung die Versorgung mit dem Wirkstoff in Europa gefährdet sei. Die Bundesregierung sieht nach eigenen Angaben keine Gefahr für einen Engpass. Ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums sagte, man habe sich das Medikament frühzeitig gesichert. Derzeit gebe es genügend Reserven.

Mit der erwarteten Zulassung von Remdesivir für den europäischen Markt sei zudem die Verpflichtung für den Hersteller verbunden, "in angemessenem Umfang zu liefern". Man gehe davon aus, dass die Firma dem nachkommen werde.



Studien zufolge kann Remdesivir bei Covid-19-Erkrankungen den Krankenhausaufenthalt verkürzen. Das Mittel wurde ursprünglich gegen Ebola entwickelt, zeigte aber eine zu geringe Wirkung. In den USA ist es inzwischen für die Behandlung von Covid-19 zugelassen. In der EU wird laut Ministeriumssprecher noch in dieser Woche mit der Zulassung gerechnet.