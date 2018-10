Für US-Präsident Donald Trump wäre es ein Erfolg: Seinem Kandidaten für das höchste Richteramt, Brett Kavanaugh, scheint eine Mehrheit bei der entscheidenden Abstimmung im US-Senat sicher. Die republikanische Senatorin Susan Collins und der Demokrat Joe Manchin kündigten am Freitag an, bei der für Samstag erwarteten Schlussabstimmung im US-Senat für Kavanaugh zu votieren. Damit hat sich die erforderliche Mehrheit von 51 Senatoren öffentlich für den Wunschkandidaten von US-Präsident Donald Trump ausgesprochen.

US-Kommentatoren betrachteten die Entwicklung bereits am Freitag als großen innenpolitischen Sieg für Trump. Die Mehrheit stark konservativer Juristen im Supreme Court könnte in absehbarer Zeit auch über die Frage entscheiden, ob etwa ein US-Präsident zur Aussage in einem Strafprozess gezwungen werden kann. Auch Entscheidungen zur Frage, wie Parteien den Zuschnitt von Wahlkreisen zu ihren Gunsten beeinflussen dürfen, könnten auf das Gericht zukommen.

Protesten gegen die Ernennung Kavanaughs in Washington Bildrechte: dpa

In Washington gab es am Freitag erneut Protesten gegen die umstrittene Personalie. Dabei wurden Sprechchöre wie "Schäm' Dich!" gerufen. Trump warf den Demonstranten vor, für ihre Proteste bezahlt worden zu sein. Auf Twitter schrieb er: "Schaut euch all die professionell gemachten identischen Schilder an". Der Investor George Soros und andere hätten die Demonstranten bezahlt. Beweise für diese Bahauptung lieferte Trump nicht. Wie die Polizei des Kapitols bekannt gab, wurden rund 100 Teilnehmer der Demonstration wurden festgesetzt.