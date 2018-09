US-Präsident Trump griff die Frau scharf an. Bildrechte: dpa

Die Ernennung des Supreme-Court-Richters ist in den USA ein großes Politikum. Die Nachbesetzung mit Kavanaugh könnte dem obersten Gericht - höchste Instanz in vielen relevanten gesellschaftlichen Fragen - auf viele Jahre ein konservatives Übergewicht geben.



Inzwischen tobt in Washington eine regelrechte Schlammschlacht um die Nominierung Kavanaughs. Die US-Demokraten sehen wegen der Vorwürfe eine Chance, den konservativen Kandidaten zu verhindern oder eine Entscheidung zumindest bis zum 6. November hinauszuzögern. Dann finden in den USA Kongresswahlen statt, bei der die Demokraten hoffen, eine Mehrheit zu gewinnen.



Auch Trump selbst hatte sich in die Affäre eingeschaltet und die Glaubwürdigkeit der Psychologie-Professorin Christine Blasey Ford in Frage gestellt. In einem Tweet forderte Trump sie am Freitag auf, ihre Anschuldigungen zu untermauern. Er habe keinen Zweifel, dass sich Ford oder ihre "liebevollen Eltern" damals sofort an die Strafverfolgungsbehörden gewandt hätten – falls die Attacke auf Ford so schlimm gewesen sei, wie sie es nun sage, schrieb Trump bei Twitter.