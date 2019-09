Nach Angaben von US-Finanzminister Steven Mnuchin sollen durch die neuen Sanktionen Geldflüsse in Milliardenhöhe an von Washington als "terroristisch" eingestufte Gruppierungen unterbunden werden. Dabei handelt es sich um die Al-Kuds-Brigaden, die im Ausland aktive Elitetruppe der iranischen Revolutionsgarden, sowie die libanesische Hisbollah-Miliz.

Zu einer möglichen US-Militäraktion gegen den Iran sagte Trump, für ihn wäre es "die leichteste Sache", etwa 15 größere Ziele in dem Land zu vernichten. Dies wäre "viel leichter" als den "starken Ansatz" zu verfolgen und "ein bisschen Zurückhaltung" zu zeigen. Trump befindet sich nach Ansicht von US-Kommentatoren in einer Zwickmühle - zwischen einerseits dem Bedürfnis, nach den Angriffen auf die Ölanlagen Stärke zu demonstrieren, und anderseits seinem Widerstreben dagegen, sein Land in einen neuen militärischen Konflikt zu verwickeln.

In einer ersten Reaktion auf die Luftangriffe hatte Trump am vergangenen Sonntag den Iran noch gewarnt, dass die USA "mit geladener Waffe" bereitstünden. Schon wenig später sagte der Präsident jedoch, dass er einen militärischen Konflikt möglichst vermeiden wolle. Auch US-Außenminister Mike Pompeo betonte, dass seine Regierung eine "friedliche Lösung" der Krise anstrebe.

Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif. Bildrechte: dpa

Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif warnte die USA und Saudi-Arabien vor einem "umfassenden Krieg", sollte sein Land attackiert werden. Zu den Angriffen auf die Ölanlagen in Churais und Abkaik am vergangenen Samstag hatten sich die schiitischen Huthi-Rebellen aus dem Jemen bekannt. Sie werden vom Iran im jemenitischen Bürgerkrieg in ihrem Kampf gegen eine von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition unterstützt. Der Iran bestreitet aber jegliche Beteiligung an den Angriffen auf die Ölanlagen, welche die saudiarabische Ölproduktion hatten einbrechen lassen.