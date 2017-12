In den USA sollen künftig gelockerte Sicherheitsstandards für Ölbohrungen auf See gelten. Die für die Öl- und Gasförderung auf See zuständige Aufsichtsbehörde BSEE hat nun ihre Vorschläge dazu veröffentlicht. Demnach sollen die Anforderungen an die Sicherheit und den Umweltschutz gesenkt werden, um Ölbohrungen im Meer zu erleichtern. US-Präsident Donald Trump hatte die Behörden im April aufgefordert, das Regelwerk zu überarbeiten.