US-Präsident Donald Trump hat zugesichert, dass sein Land weiter zur Nato steht. Nach einer Sondersitzung der Nato-Partner in Brüssel sagte Trump, er glaube an das Bündnis.

Was genau bei der Krisensitzung besprochen wurde, ist nicht bekannt. Medienberichten zufolge wurde das Sondertreffen einberufen, weil Trump mit einem Alleingang der USA in Verteidigungsfragen gedroht hatte. Dazu äußerte sich Trump nicht.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hielt sich auf Nachfrage bedeckt. Sie erklärte, alle Bündnispartner hätten sich zur Nato bekannt. Alle hätten die deutliche Bereitschaft gezeigt, angesichts veränderter Sicherheitslagen ihren Beitrag zu leisten.



Merkel sprach von sehr ernsten Diskussionen und einem sehr intensiven Gipfel. Mit Blick auf die Trump-Kritik an den deutschen Verteidigungsausgaben betonte die Kanzlerin, Deutschland müsse sich zwar immer wieder fragen, was man gegebenenfalls noch mehr tun könne. Sie habe aber auch deutlich gemacht, dass Deutschland bereits der zweitgrößte Truppensteller in der Nato und seit Jahren in Afghanistan engagiert sei.