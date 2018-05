US-Präsident Donald Trump hat den Ausstieg seines Landes aus dem Atomabkommen mit dem Iran erklärt. Das kündigte er in einer Rede im Weißen Haus in Washington am Dienstag an. So sollen sämtliche US-Sanktionen gegen den Teheran, die auf Basis des Abkommens aufgehoben worden waren, wieder in Kraft treten. Trump begründete seinen Schritt damit, dass die Atom-Vereinbarung den Iran nicht an der Entwicklung von Kernwaffen hindern könne. Trump erklärte zugleich, er sei aber bereit, willens und in der Lage, ein neues Abkommen mit dem Iran auszuhandeln.