Zwei Wochen nach dem Aus des INF-Abrüstungsvertrags haben die USA eine Mittelstreckenrakete getestet. Wie das US-Verteidigungsministerium am Montag mitteilte, wurde die landgestützte und konventionelle Rakete am Vortag von der San-Nicolas-Insel vor der kalifornischen Küste abgefeuert. Nach mehr als 500 Kilometern Flug habe sie präzise ihr Ziel erreicht.

Laut Pentagon habe es sich bei dem Flugkörper um eine "konventionell konfigurierte" Rakete gehandelt. Allerdings können ursprünglich für konventionelle Sprengköpfe vorgesehene Raketen später so eingerichtet werden, dass sie atomare Sprengköpfe befördern können.

Der Test wäre nach dem INF-Vertrag verboten gewesen. Die USA waren aus dem Vertrag mit der Begründung ausgestiegen, dass Russland das Abkommen bereits seit Jahren verletze. Konkret geht der Streit um ein Raketensystem mit der Bezeichnung SSC-8 (in Russland: 9M729). Dieses ist nach Ansicht der USA und anderer NATO-Länder in der Lage, Marschflugkörper abzufeuern, die sich mit Atomsprengköpfen bestücken lassen und mehr als 2000 Kilometer weit fliegen können. Die Regierung in Moskau weist dies zurück. Die Reichweite liege bei maximal 480 Kilometern.