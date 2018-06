Trotz massiver Kritik hat der US-Grenzschutz seit Mitte April dieses Jahres 2000 Kinder von ihren illegal eingereisten Eltern getrennt. Das teilte das US-Innenministerium am Freitagabend mit. Die Trump-Administration hatte im Frühjahr damit begonnen, ihre "Null-Toleranz-Poltik" gegenüber illegalen Einwanderern an der Südgrenze zu Mexiko durchzusetzen.

US-Präsident Donald Trump will vorerst an der harschen Praxis festhalten. Trump kündigte am Donnerstag an, er werde einen im Kongress diskutierten Gesetzentwurf zur Beendigung der Trennung illegal ins Land gelangter Eltern von ihren Kindern nicht unterzeichnen.

Eltern werden inhaftiert

Laut US-Innenministerium waren zwischen 19. April und 31. Mai 1995 Kinder an der Seite von 1940 Erwachsenen an der Grenze getrennt worden. Die Eltern würden bei einem illegalen Grenzübertritt strafrechtlich verfolgt und inhaftiert. Die Kinder kämen in spezielle Einrichtungen oder seien bei Pflegefamilien untergebracht.

Justizminister rechtfertigt Trennung mit Bibelzitat

Der US-Justizminister Jeff Sessions hatte das Vorgehen gegen Migranten gerechtfertigt und sich dabei auf die Bibel berufen: "Ich möchte auf den Apostel Paulus und seine klare und weise Anordnung im Brief an die Römer Kapitel 13 verweisen, wonach die Gesetze der Regierung befolgt werden müssen, weil Gott die Regierung zu seinen Zwecken eingesetzt hat", sagte Sessions am Donnerstag.

In dem besagten Kapitel heißt es: "Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Ordnung; die aber widerstreben, werden über sich ein Urteil empfangen." In der Vergangenheit hatten Kirchenvertreter das Vorgehen der US-Regierung scharf kritisiert.

Harte Auslegung geltenden Rechts

Regierungssprecherin Sarah Huckebee Sanders begründete die Trennungen mit der Anwendung geltenden Rechts. Das entsprechende Gesetz habe es schon vor der Trump-Präsidentschaft gegeben. Kritiker verweisen jedoch darauf, dass in keinem Gesetz stehe, dass Eltern von ihren Kindern zu trennen sind. Vielmehr lege die Trump-Administration die Tatsache, dass illegale Grenzübertritte strafbar seien, übertrieben hart aus.

Massive Kritik von Opposition, Menschenrechtlern und Kinderärzten