US-Präsident Donald Trump will Verteidigungsminister James Mattis früher als bisher geplant austauschen. Neuer Pentagon-Chef soll demnach ab 1. Januar der bisherige Vize-Verteidigungsminister Patrick Shanahan werden, wie Trump am Sonntag via Twitter verkündete.

Mattis wollte eigentlich erst Ende Februar abtreten, um den Übergang geordnet zu regeln. Der frühere Vier-Sterne-General hatte seinen Rückzug kurz nach Trumps umstrittener Entscheidung für einen kompletten Truppenabzug aus Syrien angekündigt. Kurz danach hatte Mattis erklärt, er werde seinen Posten räumen. In einem veröffentlichten Schreiben an Trump begründete er dies mit inhaltlichen Meinungsverschiedenheiten - unter anderem wegen Trumps Kurs gegenüber Verbündeten. Internationale Partner müssten mit Respekt behandelt werden, mahnte er.

Trump hatte vergangene Woche angekündigt, alle 2.000 in Syrien stationierten US-Soldaten aus dem Land abzuziehen. Zur Begründung sagte er, dass die Terrormiliz IS in Syrien besiegt sei. Der Entschluss stieß national wie international auf Unverständnis. Am Sonntag kritisierte auch Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron den geplanten Schritt und mahnte: "Ein Verbündeter ist es sich schuldig, verlässlich zu sein."