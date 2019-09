Satellitenbild der gewaltigen Rauchwolken nach dem Drohnenangriff auf Saudi-Arabiens Öl-Anlagen. Bildrechte: Uncredited/Planet Labs Inc/AP/dpa

Die größte Ölraffinerie in Saudi-Arabien war am Wochenende mit Drohnen angegriffen worden. Die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im benachbarten Jemen bekannten sich ausdrücklich dazu. Dennoch machte US-Außenminister Mike Pompeo die iranische Führung direkt für den Angriff verantwortlich. Teheran bestritt jegliche Beteiligung.



Saudi-Arabien führt im Jemen eine von den USA unterstützte Militärkoalition an, die gegen die Huthis kämpft. Diese werden vom Iran unterstützt und halten große Teile des Nordjemens inklusive der Hauptstadt Sanaa unter Kontrolle. In den vergangenen Monaten hatten die Huthis bereits mehrere Angriffe mit Drohnen auf Ölpipelines und Flughäfen in Saudi-Arabien durchgeführt.