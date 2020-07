Die USA haben ihren Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vollzogen. Die Ankündigung, die am 6. Juli 2021 wirksam werde, sei bei UN-Generalsekretär António Guterres eingereicht worden, sagte ein hoher Regierungsbeamter am Dienstag der dpa in Washington. Der US-Kongress war am Dienstag über den offiziellen Austritt der WHO, den US-Präsident Donald Trump Ende Mai angekündigt hatte, informiert worden.