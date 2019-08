Die US-Regierung von Präsident Donald Trump will Millionen Einwanderern den Zugang zur dauerhaften Aufenthaltsgenehmigungen erschweren.

Wie das Weiße Haus am Montag mitteilte, wird Zuwanderern künftig eine Green Card verweigert, wenn sie Wohngeld, das staatliche Gesundheitssystem Medicaid oder Essensmarken in Anspruch nehmen. Wer bereits eine Green Card habe und öffentliche Mittel in Anspruch nehme, solle nicht mehr die Staatsbürgerschaft erhalten können.