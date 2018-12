US-Verteidigungsminister James Mattis verlässt Ende Februar 2019 die US-Regierung. Präsident Donald Trump kündigte den Schritt am Donnerstagabend via Twitter an. Damit verlässt ein weiteres Regierungsmitglied das Team von Trump. Der US-Präsident erklärte, in Kürze solle ein Nachfolger benannt werden. Er bedanke sich für "große Fortschritte" durch Mattis.