Der Milliardär und ehemalige Bürgermeister von New York, Michael Bloomberg, steigt nach seinem schlechten Abschneiden am "Super Tuesday" aus dem Präsidentschaftsrennen der Demokraten aus.

"Vor drei Monaten bin ich in das Präsidentschaftsrennen eingestiegen, um Donald Trump zu besiegen", erklärte der 78-jährige Medienmilliardär. "Heute verlasse ich das Rennen aus dem gleichen Grund: Um Donald Trump zu besiegen - denn mir ist klar, dass mein Verbleib ein Erreichen dieses Ziels erschweren würde." Bloomberg hatte sich erst spät entschieden, überhaupt zu kandidieren. Zudem hatte er die ersten Vorwahlen, bei denen nur wenige Delegiertenstimmen vergeben wurden, ausgelassen und war erst zum "Super Tuesday" in die Vorwahlen eingestiegen.

Der Mitte-Politiker schnitt trotz eines großen Wahlkampfbudgets überraschend schwach ab: Er konnte in keinem der 14 Bundesstaaten gewinnen, in denen am Dienstag gewählt wurde. Der Multimilliardär - einer der reichsten Menschen der Welt - hatte mehr als 500 Millionen Dollar aus seinem Privatvermögen in den Wahlkampf gesteckt.