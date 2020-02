Bei den Präsidentschaftsvorwahlen der Demokraten in den USA liegt der linke Senator Bernie Sanders bei der Wahl im Bundesstaat New Hampshire vorn. Nach Auszählung von zwei Dritteln der Stimmen kommt der 78-Jährige auf rund 26 Prozent. Es folgt der moderate Bewerber Pete Buttigieg mit 24 Prozent der Stimmen.

Gewann die erste Vorwahl der Demokraten: Pete Buttigieg. Bildrechte: dpa Buttigieg hatte bei der ersten Vorwahl in Iowa überraschend vor Sanders gewonnen. Bereits vor der Wahl in New Hampshire war deshalb erwartet worden, dass die beiden Bewerber den Sieg in dem Bundestaat unter sich ausmachen würden. Die drittmeisten Stimmen erreichte die Senatorin Amy Klobuchar. Abgeschlagen folgten Elizabeth Warren und der ehemalige US-Vizepräsident und ursprünglich als Favorit gehandelte Joe Biden.

Bewerberfeld der Demokraten lichtet sich

Unmittelbar nach Schließung der Wahllokale in New Hampshire gaben zwei demokratische Bewerber ihre Kampagnen auf. Der Unternehmer Andrew Yang sowie Senator Michael Bennet aus Colorado erklärten, sie zögen ihre Bewerbungen angesichts des schlechten Abschneidens zurück. Ursprünglich hatten sich rund 30 Demokraten um die Präsidentschaftskandidatur beworben. Inzwischen sind es noch neun.

New Hampshire gilt als "Swing State"

Bei den Vorwahlen in New Hampshire werden 24 Delegiertenstimmen vergeben, die beim entscheidenden Nominierungsparteitag im Sommer zum Tragen kommen. Um sich die Präsidentschaftskandidatur der Partei zu sichern, muss ein Bewerber fast 2.000 Stimmen gewinnen.

Am 3. März könnte sich entscheiden, wer im November gegen Trump antritt. Bildrechte: dpa Dennoch hat die Vorwahl in New Hampshire traditionell eine große Signalwirkung für die weiteren Wahlen. In dem Bundesstaat leben 1,3 Millionen Einwohner. Bei der eigentlichen Präsidentschaftswahl im November wird der Staat wieder als sogenannter "Swing State" gelten – das heißt, eine Entscheidung, ob sich die Mehrheit für den republikanischen oder demokratischen Bewerber entscheidet, gilt als offen.

Der Weg zur Kandidatur führt über den "Super Tuesday"