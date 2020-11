Am Mittwochabend riefen die US-Medien Biden als knappen Gewinner in den Bundesstaaten Michigan und Wisconsin aus. In beiden Bundesstaaten gewann vor vier Jahren noch Donald Trump und auch dieses Jahr lag er lange vorn, bis mehr und mehr Briefwahlstimmen, insbesondere aus größeren Städten dazu führten, dass sich das Blatt wendete.



In Arizona und Nevada führt Biden schon seit Mittwoch hauchdünn, in Georgia ist Trumps Vorsprung zuletzt regelrecht eingeschmolzen. Knappe Vorsprünge behauptet Trump auch in den außerdem noch nicht fertig ausgezählten Ländern Pennsylvania und North Carolina. Tendenz auch dort: Biden holt durch die Auszählung der Briefwahlstimmen auf.

Biden braucht noch zwei Staaten zum Sieg – oder Pennsylvania allein

Stand Donnerstagmorgen Ortszeit – also am Morgen in den USA – benötigte Biden noch Siege in zweien der genannten Staaten. Gewinnt er in Pennsylvania, würde auch dies allein zum Gesamtsieg reichen, denn dort gibt es 20 Stimmen von Wahlleuten zu erringen, 17 benötigt Biden, um die nötige Mehrheit von 270 Stimmen zu erreichen. In Pennsylvania könnte die Auszählung laut "New York Times" unter Berufung auf die Behörden des Staates noch bis zum Freitag andauern. Für die Wahl des Präsidenten nicht mehr entscheidend werden die Stimmen in Alaska. In dem traditionell republikanisch geprägten Land mit drei zu vergebenen Stimmen von Wahlleuten führt Trump erwartungsgemäß deutlich.

Wann mit einem vorläufigen Endergebnis zu rechnen ist, lässt sich kaum prognostizieren. Die Auszählungen verlaufen so eng, dass sich die Wahlbeobachter zurückhalten, Gewinner in Staaten auf Grundlage der ausgezählten Stimmen und weiterer Hochrechnungen – möglicherweise verfrüht – einer Seite zuzuschlagen.

Ergebnis möglicherweise in der Nacht

In Arizona und Nevada sind zusammen genau die von Biden benötigten 17 Stimmen zu vergeben. In Nevada wollen die Behörden laut "New York Times" am Donnerstag mittags (Ortszeit, in Europa wäre dies gegen 18 Uhr) weitere Ergebnisse bekanntgeben, in Arizona gegen 21 Uhr (in Europa nachts um 3 Uhr). Zu den Ergebnissen, die bekanntgegeben werden sollen, gehören auch die der Großstadt Phoenix. Der Sender Fox News hat Biden bereits zum Sieger in Arizona ausgerufen.