Kursänderung USA wollen Ölfelder in Syrien mit Truppen schützen

Hauptinhalt

Massive Kursänderung in der US-Syrien-Politik: Das Pentagon will Truppen zum Schutz der Erdölfelder gegen den IS in den Nordosten des Landes schicken. Laut US-Medien sollen auch 30 Kampfpanzer dabei sein.