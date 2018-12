Die USA haben mit dem Abzug ihrer Truppen aus Syrien begonnen. Wie das Weiße Haus am Mittwoch mitteilte, wurde der Abzug der 2.000 Soldaten bereits eingeleitet. "Wir haben damit begonnen, unsere Soldaten nach Hause zu bringen", teilte Präsidialamtssprecherin Sarah Sanders in Washington mit. Nach Angaben aus Regierungskreisen sind für die Rückführung der US-Truppen aus dem Bürgerkriegsland zwischen 60 und 100 Tage vorgesehen. Es sei ein "vollständiger Rückzug" geplant.

Entscheidung nach Gespräch mit Erdogan

Nach Angaben von Sanders war die Entscheidung bereits am Freitag nach einem Telefongespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan gefallen. Trump twitterte am Mittwoch: "Wir haben den IS in Syrien geschlagen, mein einziger Grund, während der Trump-Präsidentschaft der einzige Grund, in dem Land zu sein." Der US-Präsident hatte bereits im März unerwartet einen baldigen Abzug der US-Truppen aus Syrien in Aussicht gestellt, doch blieb es zunächst nur bei der Ankündigung.

Türkei kündigt Angriffe auf Kurden an

Landkarte mit Siedlungsgebieten der Kurden. Die Kurdenmilizen im Nordosten Syriens beherrschen derzeit ein Gebiet, das größer als ihr eigenes Siedlungsgebiet ist. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die US-Truppen unterstützten bislang im Nordosten Syriens die von der Kurdenmiliz YPG angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte SDF, die weite Gebiete des Landes vom IS befreit hatten. Die Türkei betrachtet die YPG allerdings als Feind. Am Dienstag hatte Erdogan erklärt, er habe grünes Licht von Trump für Angriffe auf die kurdischen Kämpfer in den syrischen Gebieten unweit der Grenze zwischen beiden Ländern erhalten.

Kritik aus den eigenen Reihen

Trumps Entscheidung zum Rückzug wurde in der eigenen Partei teils scharf kritisiert. Damit schade man dem eigenen erklärten Ziel, den Einfluss des Iran in Syrien zurückzudrängen sagte der republikanische Senator Lindsey Graham.