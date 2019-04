Im Machtkampf in Venezuela hat der selbst ernannten Interimspräsident Juan Guaidó seine parlamentarische Immunität verloren. Die regierungstreue Verfassungsgebende Versammlung Venezuelas billigte am Dienstagmorgen einen entsprechenden Antrag des Obersten Gerichtshofes. Zudem entschieden die Abgeordneten, dass die Staatsanwaltschaft weiter gegen Guaidó wegen Amtsanmaßung ermitteln darf.

USA will Verhaftung nicht dulden

Vertreter anderer Staaten haben bisher nicht auf die Entscheidung in Venezuela reagiert. Die USA haben in den vergangenen Wochen der Regierung in Caracas mit ersten Konsequenzen gedroht, sollte sie Guaidó verhaften. Zahlreiche Staaten, darunter auch Deutschland, haben Guaidó als rechtmäßigen Interimspräsidenten anerkannt. Russland, China und Kuba hingegen unterstützen weiterhin Maduro.