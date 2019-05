Der Großteil des Militärs hält weiter zu Präsident Maduro. Bildrechte: dpa

López flüchtete mit seiner Familie zunächst in die chilenische und dann in die spanische Botschaft in Caracas. Der Oppositionspolitiker saß seit 2014 in Haft. Damals waren bei Protesten gegen die Regierung mehr als 40 Menschen ums Leben gekommen. López wurde wegen Anstachelung zur Gewalt zu fast 14 Jahren Gefängnis verurteilt, ab 2017 stand er unter Hausarrest.