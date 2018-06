Spaniens neuer Regierungschef Pedro Sanchez ist in Madrid von König Felipe VI. vereidigt worden. Der 46-jährige Sozialist legte den Amtseid im Beisein seines Vorgängers Mariano Rajoy ab. Erst am Freitag war Sanchez durch ein Misstrauensvotum des Parlaments gegen Rajoy gewählt worden.

Bereits kommende Woche will Sanchez das neue Kabinett vorstellen. Unter anderem das linkspopulistische Bündnis Unidos Podemos dürfte dabei Ansprüche auf mehrere Ministerposten anmelden. Auch mehreren kleinen Regionalparteien wie aus Katalonien dürfte Sanchez Zugeständnisse für ihre Unterstützung beim Votum von Freitag machen. Die Sozialisten allein haben lediglich 84 Sitze im Parlament.

Parallel zu Sanchez war am Samstag auch die neue katalanische Regionalregierung in Barcelona vereidigt worden. Damit endete automatisch die Zwangsverwaltung, die die Zentralregierung in Madrid vergangenen Herbst wegen eines verbotenen Unabhängigkeitsreferendums verhängt hatte.