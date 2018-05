Tschechien, Rumänien und Ungarn haben eine gemeinsame EU-Erklärung zur Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem blockiert. Der Vorfall war bereits im Dezember geschehen, wurde aber erst jetzt bekannt.

Tschechischer Präsident Milos Zeman liebäugelt mit Botschaftsverlegung Bildrechte: dpa Ein Sprecher des tschechischen Präsidenten Milos Zeman sagte, man habe gegen die Stellungnahme protestiert und sei dabei von Ungarn und Rumänien unterstützt worden. Der Kompromiss habe schließlich darin bestanden, dass die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini die Erklärung in ihrem Namen veröffentlicht habe. In der Stellungnahme hieß es, dass die Außenminister der EU-Mitgliedsstaaten eine Verlegung ihrer Botschaften nach Jerusalem ablehnen.

Die US-Botschaft will am morgigen Montag ihre Botschaft in Jerusalem einweihen, pünktlich zum 70. Jahrestag der Gründung von Israel. Der Schritt wird international scharf kritisiert. Lediglich die beiden südamerikanischen Länder Guatemala und Paraguay wollen bisher dem US-Beispiel folgen.



Doch könnten möglicherweise einige osteuropäische Länder demnächst folgen. Der tschechische Präsident Milos Zeman hat sich in der Vergangenheit mehrere Male für die Verlegung der tschechischen Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem ausgesprochen. In diesem Monat wird ein Honorarkonsulat der Tschechischen Republik in der Heiligen Stadt eröffnet.

Rumänischer Außenminister Melescanu: EU-Erklärung nicht ausgewogen genug. Bildrechte: dpa In Rumänien kam es Ende April zu einem offenen Schlagabtausch zwischen der sozial-liberalen Regierung und dem parteilosen Präsidenten Klaus Johannis. Die Regierung hatte ohne Wissen des Staatschefs ein Memorandum verabschiedet, in dem es heißt, dass man plane, die Botschaft zu verlegen. Johannis kritisierte den Alleingang der Regierung als "Bruch internationalen Rechts". Noch ist der Streit in dieser Frage nicht beigelegt. Der rumänische Außenminister Teodor Melescanu sagte am Samstag, man habe die EU-Erklärung zum Thema boykottiert, weil man sie "für nicht ausgewogen" gehalten habe.

Blick auf den Tempelberg in Jerusalem. Er ist für Muslime und Juden aber auch für Christen ein heiliger Ort von besonderer Bedeutung, Bildrechte: IMAGO Sollten sich Tschechien und Rumänien für eine Botschaftsverlegung entscheiden, würden sie damit die anderen EU-Länder vor den Kopf stoßen. Die EU wirbt im Nahost-Konflikt für eine Zwei-Staaten-Lösung. Der Status von Jerusalem soll dabei in den Friedensverhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern geklärt werden. Israel hatte den Ostteil 1967 besetzt und 1980 annektiert - bis heute erkennt das die UNO nicht an. Der Schritt der USA die Botschaft zu verlegen, entkräftet die Kritik an der Annexion. Die Palästinenser beanspruchen Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines künftigen Palästinenserstaates.

US-Botschaftsgebäude erst in ein paar Jahren fertig