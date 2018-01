Bei einem Angriff von Unbekannten auf ein Büro der Kinderhilfsorganisation "Save the Children" in Ostafghanistan sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Das teilte ein Regierungssprecher mit.



Unter ihnen seien ein Zivilist und ein Mitglied der Sicherheitskräfte. Außerdem seien zwei der Attentäter tot. Einer habe sich am Tor der NGO in die Luft gesprengt, ein anderer sei später von Sicherheitskräften erschossen worden.