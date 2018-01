Lebenslange Haft Entführter Geschäftsmann in Vietnam verurteilt

Ein in Berlin entführter vietnamesischer Geschäftsmann ist in seiner Heimat zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein Gericht in der Hauptstadt Hanoi sprach Trinh Xuan Thanh der Misswirtschaft und der Unterschlagung schuldig. Mit dem Strafmaß blieb das Gericht unterhalb der Höchststrafe. Dem früheren Funktionär der Kommunistischen Partei hatte in dem Verfahren ein Todesurteil gedroht. Sein Mitangeklagter, das ehemalige Politbüromitglied Dinh La Thang, erhielt 13 Jahre Gefängnis.