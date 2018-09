Soll in der Schweiz ein Fahrradweg gebaut werden, sind dafür bisher die mit den deutschen Bundesländern vergleichbaren Kantone und die Gemeinden verantwortlich. Die nun zur Abstimmung stehende Vorlage will erreichen, dass der Bund künftig mitreden darf.

Die Mobilität wächst und alle Prognosen deuten darauf hin, dass auch der Fuß- und Veloverkehr in den nächsten Jahren weiter zunehmen wird. Konkret ist davon auszugehen, dass er bis 2040 um 32 Prozent zulegen wird.

Mehr Radwege sind also nötig. Deshalb starteten mehrere Parteien und Verbände eine Initiative mit dem Ziel, den Bund dazu zu verpflichten, Fahrradwege zu fördern.

Diese Verpflichtung ging Regierung und Parlament allerdings zu weit. Sie erarbeiteten einen abgemilderten Gegenvorschlag, über den am Sonntag abgestimmt wird. Per Verfassungsartikel soll Bern damit beauftragt werden, beim Bau von Radwegen aktiv mitzuwirken, so wie schon bei Fuß- und Wanderwegen.