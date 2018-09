Bei einer Volksabstimmung im Schweizer Kanton St. Gallen hat eine Mehrheit für ein Verbot der Vollverschleierung gestimmt. Zwei Drittel der Teilnehmer stimmten dafür, wie die Regierung am Sonntag mitteilte. Das von der der rechtspopulistischen Schweizer Volkspartei geforderte Verbot richtet sich gegen die Praxis muslimischer Frauen, ihr Gesicht zu verhüllen.

Vor St. Gallen hatte bereits der Kanton Tessin ein Verhüllungsverbot eingeführt. Die im Volksmund "Burka-Verbot" genannte Regelung hat in der Praxis jedoch kaum Auswirkungen. Im Tessin wurden seit Inkrafttreten 2016 keine 50 Fälle geahndet - davon betrafen 90 Prozent vermummte Fußballfans.

Gegner der der "Fair-Food"-Initiative punkteten mit Angst vor höheren Mozzarella-Preisen. Bildrechte: Colourbox.de

Nachdem es in Umfragen lange nach einem Ja ausgesehen hatte, stimmten jedoch am Ende mehr als 61 Prozent der Abstimmungsteilnehmer dagegen. Schweizer Medienberichten zufolge punkteten die Gegner mit dem Argument, dass Mozzarella oder Smarties teurer werden könnten. Sie argumentierten, dass sich italienische Mozzarella-Hersteller oder irische Milchbauern kaum an Schweizer Vorschriften bei der Tierhaltung halten würden.